Агент Комличенко высказался о результативности нападающего в «Ростове» в связке с Уткиным

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о высокой результативности своего клиента. В трёх стартовых турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) у 27-летнего форварда три гола.
«Николай и Даниил действительно отлично взаимодействуют. Комличенко и Уткин давно знакомы, ещё по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе. Ну и работа под руководством Валерия Георгиевича Карпина, несомненно, приносит свои плоды, отсюда и результативность ребят», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды в сезоне-2021/2022. Позднее донской клуб выкупил права на футболиста у московского «Динамо».
Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура. Премьер-лига несправедливости #12:
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