Ещенко: сыграю в ретроматче «Спартак» — «Зенит», если пригласят. Желание есть

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил о желании сыграть в ответном ретроматче красно-белых с «Зенитом». Экс-футболист заявил, что московский клуб даст бой сине-бело-голубым.

«Сыграю ли я в ретроматче «Спартак» — «Зенит»? Если меня пригласят, то сыграю, конечно. Главное, чтобы пригласили. Желание, кончено, есть. Задача — выигрывать все матчи, как обычно. Дадим бой «Зениту», — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, первый матч легенд «Зенита» и «Спартака» прошёл 8 июля, за день до Суперкубка России. Победу одержали сине-бело-голубые (2:0). Ответная ретроигра состоится 2 сентября в Москве в преддверии матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит», который пройдёт 4 сентября.