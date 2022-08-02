«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Андерлехта» Гомеса

«Манчестер Сити» решил приобрести защитника бельгийского «Андерлехта» Серхио Гомеса. Как сообщает британское издание The Athletic, испанский футболист уже давно просматривается «горожанами», которые хотят заполучить талантливого 21-летнего игрока на перспективу.
Английские журналисты также отмечают, что покупка Гомеса никак не повлияет на желание «Манчестер Сити» приобрести игроков для основного состава команды. Ранее клуб не смог договориться с «Брайтоном» о трансфере испанского защитника Марка Кукурельи, предложив за игрока € 48,5 млн вместе требуемых «чайками» € 60 млн.
Серхио Гомес перешёл в «Андерлехт» прошлым летом из дортмундской «Боруссии». За прошедший сезон бельгийской Высшей лиги защитник провёл 39 игр, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.
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