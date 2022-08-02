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«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Андерлехта» Гомеса

«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Андерлехта» Гомеса
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«Манчестер Сити» решил приобрести защитника бельгийского «Андерлехта» Серхио Гомеса. Как сообщает британское издание The Athletic, испанский футболист уже давно просматривается «горожанами», которые хотят заполучить талантливого 21-летнего игрока на перспективу.

Английские журналисты также отмечают, что покупка Гомеса никак не повлияет на желание «Манчестер Сити» приобрести игроков для основного состава команды. Ранее клуб не смог договориться с «Брайтоном» о трансфере испанского защитника Марка Кукурельи, предложив за игрока € 48,5 млн вместе требуемых «чайками» € 60 млн.

Серхио Гомес перешёл в «Андерлехт» прошлым летом из дортмундской «Боруссии». За прошедший сезон бельгийской Высшей лиги защитник провёл 39 игр, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.

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