Роналду, Магуайр и Рашфорд чаще всего подвергались буллингу в соцсетях в прошлом сезоне

Научно-исследовательский институт имени Алана Тьюринга провёл социологическое исследование, касающееся буллинга футболистов английской Премьер-лиги в социальных сетях.

Согласно его результатам, игроки АПЛ ежедневно получают более 300 оскорбительных сообщений, при этом семь из 10 игроков подвергаются буллингу именно в «Твиттере». Наиболее частым поводом для оскорблений стали раса и сексуальность.

Учёные по результатам анализа данных, собранных с 13 августа 2021 года по 24 января 2022 года (более 2,3 млн твитов), составили топ-10 игроков, получивших наибольшее количество оскорбительных твитов. Интересно, что восемь из 10 представителей топ-10 – футболисты «Манчестер Юнайтед».

Топ-10 игроков АПЛ, получивших наибольшее количество оскорбительных твитов:

Криштиану Роналду

Гарри Магуайр

Маркус Рашфорд

Бруну Фернандеш

Гарри Кейн

Фред

Джесси Лингард

Джек Грилиш

Поль Погба

Давид де Хеа.

При этом клубом с самой высокой долей оскорбительных твитов в процентах от всей сообщений, отправленных игрокам в их отдельных клубах, был «Тоттенхэм Хотспур», за ним следуют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

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