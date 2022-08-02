Роналду, Магуайр и Рашфорд чаще всего подвергались буллингу в соцсетях в прошлом сезоне

Научно-исследовательский институт имени Алана Тьюринга провёл социологическое исследование, касающееся буллинга футболистов английской Премьер-лиги в социальных сетях.
Согласно его результатам, игроки АПЛ ежедневно получают более 300 оскорбительных сообщений, при этом семь из 10 игроков подвергаются буллингу именно в «Твиттере». Наиболее частым поводом для оскорблений стали раса и сексуальность.
Учёные по результатам анализа данных, собранных с 13 августа 2021 года по 24 января 2022 года (более 2,3 млн твитов), составили топ-10 игроков, получивших наибольшее количество оскорбительных твитов. Интересно, что восемь из 10 представителей топ-10 – футболисты «Манчестер Юнайтед».
Топ-10 игроков АПЛ, получивших наибольшее количество оскорбительных твитов:
Криштиану Роналду
Гарри Магуайр
Маркус Рашфорд
Бруну Фернандеш
Гарри Кейн
Фред
Джесси Лингард
Джек Грилиш
Поль Погба
Давид де Хеа.
При этом клубом с самой высокой долей оскорбительных твитов в процентах от всей сообщений, отправленных игрокам в их отдельных клубах, был «Тоттенхэм Хотспур», за ним следуют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
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