«Барселона» может расторгнуть контракт с Мемфисом Депаем

Голландский полузащитник Мемфис Депай может покинуть «Барселону» без суммы выкупа. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, адвокаты игрока и каталонского клуба ведут переговоры о том, чтобы расторгнуть контракт по обоюдному согласию.



Таким образом, желающие приобрести Депая команды смогут не платить требуемую «Барселоной» сумму выкупа в размере € 20 млн. Сам игрок сказал, что покинет сине-гранатовых только в том случае, если найдёт хороший вариант для продолжения карьеры.



Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

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