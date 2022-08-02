«Барселона» может расторгнуть контракт с Мемфисом Депаем

Голландский полузащитник Мемфис Депай может покинуть «Барселону» без суммы выкупа. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, адвокаты игрока и каталонского клуба ведут переговоры о том, чтобы расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Таким образом, желающие приобрести Депая команды смогут не платить требуемую «Барселоной» сумму выкупа в размере € 20 млн. Сам игрок сказал, что покинет сине-гранатовых только в том случае, если найдёт хороший вариант для продолжения карьеры.
Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому:
- 2 августа 2022
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:20
-
21:17
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:35
-
20:26
-
20:12
-
20:04
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:29
-
18:27
-
18:11
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:42