«Эй, толстяк!» Месси обратился к Суаресу, который перешёл в «Насьональ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к уругвайскому форварду Луису Суаресу, который стал футболистом «Насьоналя». Футболисты вместе выступали за «Барселону» и являются хорошими друзьями в жизни.
«Эй, толстяк! Что ж, теперь ты там и я хочу передать тебе крепкие объятия и пожелать всего наилучшего в твоей новой главе. Я знаю, насколько важно для тебя вернуться в твою страну, в твой дом, в «Насьональ» cпустя столько времени и подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт через несколько месяцев. Я желаю тебе всего наилучшего. Мы, фанаты «Ньюэллс Олд Бойз», не имеем хороших воспоминаний с «Насьоналем». Но я переживаю за тебя и буду рядом, если понадоблюсь.
Эй, толстяк! Как я говорил, я желаю тебе всего наилучшего c надеждой, что вскоре мы встретимся. Крепко обнимаю! Пока!» — сказал Месси в видео, которое было показано на презентации.
- 2 августа 2022
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:32
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:49
-
07:33
-
07:20
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:23