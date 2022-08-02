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«Эй, толстяк!» Месси обратился к Суаресу, который перешёл в «Насьональ»

«Эй, толстяк!» Месси обратился к Суаресу, который перешёл в «Насьональ»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к уругвайскому форварду Луису Суаресу, который стал футболистом «Насьоналя». Футболисты вместе выступали за «Барселону» и являются хорошими друзьями в жизни.

«Эй, толстяк! Что ж, теперь ты там и я хочу передать тебе крепкие объятия и пожелать всего наилучшего в твоей новой главе. Я знаю, насколько важно для тебя вернуться в твою страну, в твой дом, в «Насьональ» cпустя столько времени и подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт через несколько месяцев. Я желаю тебе всего наилучшего. Мы, фанаты «Ньюэллс Олд Бойз», не имеем хороших воспоминаний с «Насьоналем». Но я переживаю за тебя и буду рядом, если понадоблюсь.

Эй, толстяк! Как я говорил, я желаю тебе всего наилучшего c надеждой, что вскоре мы встретимся. Крепко обнимаю! Пока!» — сказал Месси в видео, которое было показано на презентации.

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