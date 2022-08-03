Клои Келли: мужчины-футболисты могут снимать майки, а почему женщины нет?

Нападающая женской сборной Англии Клои Келли высказалась о жёлтой карточке, которую получила в финальном матче женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Германии (2:1) за то, что сняла футболку.



«Я сняла футболку. Меня это выводит из себя — мужчины-футболисты могут делать то же самое, а почему женщинам нельзя? В такие моменты ты не совсем отдаёшь себе отчёт в своих действиях. В любом случае это лучшая жёлтая карточка, которую я когда-либо получала», — приводит слова Келли Evening Standard.

Напомним, в финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли». Англичанки впервые в истории выиграли чемпионат Европы по футболу среди женщин.