Клои Келли: мужчины-футболисты могут снимать майки, а почему женщины нет?
Поделиться
Нападающая женской сборной Англии Клои Келли высказалась о жёлтой карточке, которую получила в финальном матче женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Германии (2:1) за то, что сняла футболку.
«Я сняла футболку. Меня это выводит из себя — мужчины-футболисты могут делать то же самое, а почему женщинам нельзя? В такие моменты ты не совсем отдаёшь себе отчёт в своих действиях. В любом случае это лучшая жёлтая карточка, которую я когда-либо получала», — приводит слова Келли Evening Standard.
Напомним, в финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли». Англичанки впервые в истории выиграли чемпионат Европы по футболу среди женщин.
Комментарии
- 3 августа 2022
-
01:20
-
01:07
-
00:26
-
00:15
-
00:12
- 2 августа 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:20
-
21:17
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:35
-
20:26
-
20:12
Партнерский контент