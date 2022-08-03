Родриго: до сих пор не могу поверить, что выиграл Лигу чемпионов

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс вспомнил победу в Лиге чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).



«Иногда я говорю себе: «Боже мой, я выиграл Лигу чемпионов!» До сих пор не могу поверить, что добился этого. Это всегда было одним из моих самых больших мечтаний: играть за «Реал» Мадрид и выиграть Лигу чемпионов. И я добился всего в 21 год. Мне до сих пор трудно поверить, что я этого добился. Но мой успех не ограничивается только Лигой чемпионов, я уже дважды выигрывал Ла Лигу, дважды Суперкубок Испании, а теперь и Лигу чемпионов. Думаю, что лучше и быть не могло».

Напомним, выходивший на замену Родриго забил важнейший гол при счёте 0:3 в ответном четвертьфинале с «Челси» в Мадриде, а затем на том же «Сантьяго Бернабеу» сделал дубль в компенсированные минуты повторного полуфинала с «Манчестер Сити», переведя противостояние в дополнительное время.