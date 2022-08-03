«Рома» в ближайшее время объявит о переходе Вейналдума. «ПСЖ» уже нашёл ему замену

31-летний нидерландский полузащитник французского «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум уже в ближайшие дни официально станет игроком «Ромы». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Вейналдум перейдёт в итальянский клуб на правах аренды. В настоящее время стороны завершают оформление необходимых документов для осуществления трансфера. В свою очередь, «ПСЖ» уже нашёл замену нидерландскому игроку в лице 24-летнего хавбека «Лилля» Ренату Саншеша, с которым знакомы главный тренер клуба и новый спортивный директор.

Напомним, Вейналдум стал игроком «ПСЖ» прошлым летом, перейдя из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 18 млн. За французский клуб в прошлом сезоне он провёл 38 встреч во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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