Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал победу своего клуба в Суперкубке Франции.
«Я доволен, мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы, а в этой игре ещё и выиграть трофей.
Новый Месси в ПСЖ? Я думаю, что люди слишком много говорят. Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри. Лео остаётся Лео, он не меняется, но продолжает менять ситуацию в клубе в лучшую сторону», — приводит слова Неймара RMC Sport.
Напомним, в матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встречался с «Нантом». Игра проходила в Израиле. Парижане разгромили соперника со счётом 4:0 и выиграла первый титул в нынешнем сезоне. Неймар записал на свой счёт дубль, ещё по разу отличились Лионель Месси и Серхио Рамос.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке.
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