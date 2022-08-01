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Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал победу своего клуба в Суперкубке Франции.

«Я доволен, мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы, а в этой игре ещё и выиграть трофей.

Новый Месси в ПСЖ? Я думаю, что люди слишком много говорят. Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри. Лео остаётся Лео, он не меняется, но продолжает менять ситуацию в клубе в лучшую сторону», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Напомним, в матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встречался с «Нантом». Игра проходила в Израиле. Парижане разгромили соперника со счётом 4:0 и выиграла первый титул в нынешнем сезоне. Неймар записал на свой счёт дубль, ещё по разу отличились Лионель Месси и Серхио Рамос.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке.

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