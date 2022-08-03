Смит-Роу заявил, что находится в восторге от перехода Жезуса в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу прокомментировал переход хавбека Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити» в стан «канониров».
«Игроки, которые вернулись из аренды, я уже знаю, насколько они хороши, поэтому неудивительно видеть это и то, насколько здорово у них всё получается. Но из новых игроков, я думаю, Габриэл Жезус. Я на самом деле не понимал, насколько он острым может быть.
Очевидно, что играть против него – это другое дело, вы видели, как он раньше смотрелся в «Сити». Но когда вы действительно видите его на тренировке, я рассказывал своим друзьям, они всегда спрашивали о нём, я им отвечал что-то по типу: «Он смешной». Все в команде очень рады новому сезону, и болельщики, я думаю, тоже должны радоваться», — цитирует слова 22-летнего футболиста Mirror Football со ссылкой на Youtube-канал FIVE.
«Канониры» официально объявили о подписании бразильского форварда из «Манчестер Сити» 4 июля. Хавбек обошелся лондонской команде в £ 45 млн. В составе действующих чемпионов Англии бразилец провёл пять с половиной лет, сыграв за «горожан» 233 матча, забив 116 голов и отдав 52 ассистов.
- 3 августа 2022
-
07:18
-
07:04
-
06:41
-
06:40
-
06:31
-
06:31
-
06:15
-
05:53
-
05:01
-
04:56
-
04:45
-
04:44
-
04:25
-
04:10
-
03:56
-
03:39
-
03:36
-
03:26
-
03:22
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:34
-
02:19
-
02:15
-
02:10
-
02:02
-
01:44
-
01:39
-
01:32
-
01:30
-
01:20
-
01:07
-
00:26