Иван: перед переходом в «Зенит» советовался с Жулиано. Услышал о России только хорошее

Вратарь «Зенита» Иван рассказал, что перед своей арендой в «Зенит» советовался с бывшим игроком российской команды Жулиано.

«Разговаривал с разными игроками, в том числе советовался с Жулиано, Мантуан тоже расспрашивал всех. Я мало спрашивал Жулиано о карьере в «Зените», скорее, просто о команде, о городе – что он думает и что посоветует. Услышал о России от него только хорошее! Жулиано сказал, что его тоже очень тепло здесь встретили, ему было комфортно в клубе и он увёз отсюда самые лучшие воспоминания. Всё это помогло мне увереннее принять решение о переезде в Россию. А познакомились мы в этом году в «Коринтиансе», когда я пришёл туда зимой. Так что мы знакомы несколько месяцев, и я рад, что играл с ним за одну команду», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

32-летний Жулиано был игроком клуба из Санкт-Петербурга с 2016 по 2017 год (42 матча, 17 голов, 13 результативных передач). 25-летний Иван Куарежма и 21-летний Густаво Мантуан были арендованы «Зенитом» на год взамен на аренду форварда Юри Алберто в «Коринтианс».

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном: