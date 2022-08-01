«Факел» объявил, что не будет подавать жалобы на судей в ЭСК РФС до конца сезона

Воронежский «Факел» объявил, что не будет подавать жалобы на арбитров в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) до конца сезона-2022/2023. Соответствующее заявление генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе опубликовано на официальном сайте клуба.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьёзным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», – приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».