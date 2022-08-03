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«Коринтианс» с Бальбуэной и Алберто проиграл в Кубке Либертадорес «Фламенго» с Айртоном

«Коринтианс» с Бальбуэной и Алберто проиграл в Кубке Либертадорес «Фламенго» с Айртоном
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Сегодня, 3 августа, на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу (Бразилия) состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Либертадорес. Местный «Коринтианс» встречался с «Фламенго». Игра закончилась победой гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 37-й минуте с передачи Жоау Гомеса открыл Хиорхьян де Арраскаета. На 51-й Габриэл отличился с паса Родинея. Ответный матч между командами состоится 10 августа.

Отметим, что в составе «Коринтианса» выступают два игрока российских команд. Фабиан Бальбуэна (защитник, «Динамо») и Юри Алберто («Зенит») выступают за команду на правах аренды. В составе «Фламенго» играют Айртон (аренда из «Спартака»), Витиньо (экс-игрок ЦСКА), а также такие известные футболисты, как Давид Луис, Филипе Луис, Артуро Видаль и Диего.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 1-й матч
03 августа 2022, среда. 03:30 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
0 : 2
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Арраскаета – 37'   0:2 Габриэл – 51'
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