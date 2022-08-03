«Коринтианс» с Бальбуэной и Алберто проиграл в Кубке Либертадорес «Фламенго» с Айртоном

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу (Бразилия) состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Либертадорес. Местный «Коринтианс» встречался с «Фламенго». Игра закончилась победой гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 37-й минуте с передачи Жоау Гомеса открыл Хиорхьян де Арраскаета. На 51-й Габриэл отличился с паса Родинея. Ответный матч между командами состоится 10 августа.
Отметим, что в составе «Коринтианса» выступают два игрока российских команд. Фабиан Бальбуэна (защитник, «Динамо») и Юри Алберто («Зенит») выступают за команду на правах аренды. В составе «Фламенго» играют Айртон (аренда из «Спартака»), Витиньо (экс-игрок ЦСКА), а также такие известные футболисты, как Давид Луис, Филипе Луис, Артуро Видаль и Диего.
- 3 августа 2022
-
12:00
-
11:50
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:23
-
11:14
-
11:08
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:44
-
10:39
-
10:35
-
10:31
-
10:28
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
09:55
-
09:51
-
09:40
-
09:38
-
09:38
-
09:30
-
09:22
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:54