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Джейми Варди попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Джейми Варди попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
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Несколько клубов заинтересованы в приобретении 35-летнего форварда «Лестера» Джейми Варди, среди них «Манчестер Юнайтед» и «Челси», сообщает портал 90min.

По информации источника, оба клуба находятся в активном поиске форварда, поэтому рассматривают покупку Варди. «Лестер» нуждается в продаже ряда футболистов для того, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей.

Ранее британским СМИ стало известно, что в «Лестере» также нацелены на продажу Каспера Шмейхеля, Уэсли Фофана и Джеймса Мэддисона.

Перед началом трансферного окна главный тренер «лис» Брендан Роджерс заявил, что клуб примет решение о будущем Варди этим летом.

Контракт англичанина с «Лестером» истекает по окончании следующего сезона. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5 млн.

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