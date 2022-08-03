Джейми Варди попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Несколько клубов заинтересованы в приобретении 35-летнего форварда «Лестера» Джейми Варди, среди них «Манчестер Юнайтед» и «Челси», сообщает портал 90min.
По информации источника, оба клуба находятся в активном поиске форварда, поэтому рассматривают покупку Варди. «Лестер» нуждается в продаже ряда футболистов для того, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей.
Ранее британским СМИ стало известно, что в «Лестере» также нацелены на продажу Каспера Шмейхеля, Уэсли Фофана и Джеймса Мэддисона.
Перед началом трансферного окна главный тренер «лис» Брендан Роджерс заявил, что клуб примет решение о будущем Варди этим летом.
Контракт англичанина с «Лестером» истекает по окончании следующего сезона. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5 млн.
- 3 августа 2022
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