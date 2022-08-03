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Экс-журналист «Чемпионата» Михашенок покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровск»

Экс-журналист «Чемпионата» Михашенок покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровск»
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Бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок, ранее входивший в тренерский штаб «СКА-Хабаровск», расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровской команды.

«Контракт с 31-летним аналитиком расторгнут по соглашению сторон. Михашенок вошёл в тренерский штаб армейцев накануне предсезонных сборов. ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Антона Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» под руководством Романа Шаронова неудачно начал сезон в Первой лиге. Проиграны все три стартовых матча. Хабаровчане — единственные в лиге, кто не набрал ни единого очка. В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Акроном».

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