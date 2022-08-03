Экс-журналист «Чемпионата» Михашенок покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровск»
Поделиться
Бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок, ранее входивший в тренерский штаб «СКА-Хабаровск», расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровской команды.
«Контракт с 31-летним аналитиком расторгнут по соглашению сторон. Михашенок вошёл в тренерский штаб армейцев накануне предсезонных сборов. ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Антона Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении «СКА-Хабаровск».
«СКА-Хабаровск» под руководством Романа Шаронова неудачно начал сезон в Первой лиге. Проиграны все три стартовых матча. Хабаровчане — единственные в лиге, кто не набрал ни единого очка. В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Акроном».
Новость по теме«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче Первой лиги
Комментарии
- 3 августа 2022
-
16:34
-
16:31
-
16:21
-
16:10
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:49
-
15:42
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:18
-
15:14
-
14:41
-
14:37
-
14:36
-
14:28
-
14:28
-
14:24
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:57
-
13:37
-
13:36
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:55
Партнерский контент