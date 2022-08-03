Глава «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года и оштрафован на 300 тыс. рублей
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин дисквалифицирован на полтора года и оштрафован на 300 тыс. рублей за избиение арбитра после матча Второй лиги России с «Рязанью» (1:2).
«За оскорбительное поведение, демонстрацию оскорбительного жеста, а также за оказание физического воздействия в отношении официального лица принято решение дисквалифицировать основателя ФК «Сахалинец» Литвина на один год шесть месяцев во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафовать на 300 тысяч рублей. Никаких извинений он никому не приносил», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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