КДК оштрафовал «Факел» за использование фанатами пиротехники в матче с «Динамо»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении комитета оштрафовать воронежский «Факел» за использование болельщиками пиротехники во время матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).
«Футбольный клуб «Факел» оштрафован на 20 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московское «Динамо» в трёх матчах набрало пять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (7). Действующим чемпионом страны также является санкт-петербургский клуб.
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