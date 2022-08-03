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Участковый из «Реальных пацанов» прокомментировал переход в команду Медиалиги «БроукБойз»

Участковый из «Реальных пацанов» прокомментировал переход в команду Медиалиги «БроукБойз»
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Российский актёр Игорь Ознобихин, сыгравший участкового в сериале «Реальные пацаны», рассказал, что будет выступать за команду Медиалиги «БроукБойз».

«Я очень люблю футбол и всегда при любой возможности в него играю. Появилась возможность сыграть за «БроукБойз» — я не мог упустить такой шанс. Сколько мне заплатили? Нисколько. Но вы же понимаете, что у нас появилась традиция: можно уйти и снова вернуться. Я тоже могу уйти, но потом вернуться, потому что это «БроукБойз».

Почему профессиональный футбол теряет в популярности? Футбол — конкурентоспособный. Я бы не сказал, что он теряет в популярности. Там своя аудитория. Понятно, что медиафутбол — это открытая штука с молодой аудиторией. Мои дети, которым 11 и 13 лет, знают все наименования клубов МФЛ», — передаёт слова Ознобихина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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