Женская сборная Англии выступила с открытым письмом к кандидатам от Консервативной партии

Футболистки женской сборной Англии, выигравшие чемпионат Европы, выступили с открытым письмом к Лиз Трасс и Риши Сунаку, кандидатам от Консервативной партии на пост премьер-министра Великобритании. В нём футболистки попросили обеспечить девочек равными возможностями в доступе к футболу в школах.



«Победа на Евро — это только начало. Мы хотим добиться реальных изменений и просим вас, если вы 5 сентября будете избраны на пост премьер-министра, помочь нам в этом.



Мы хотим, чтобы каждая девочка в стране имела возможность играть в футбол в школе.



Мы просим вас и правительство гарантировать для всех девочек два часа физкультуры в неделю. Футбол не только должен быть предложен девочкам, мы также должны инвестировать в женский футбол в школах и поддерживать женщин-учителей физкультуры.



Девочки заслуживают играть в футбол в обеденный перерыв, они заслуживают играть в футбол на уроках физкультуры и они заслуживают верить, что однажды сыграют за сборную Англии. Мы хотим, чтобы их мечты сбылись», — говорится в письме.

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