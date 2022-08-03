ЦСКА не выкупал 70% прав на защитника Сосу. Клуб раздумывает над трансфером уругвайца

Московский ЦСКА не выкупал у «Насьоналя» 70% прав на уругвайского защитника Хоакина Сосу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«ЦСКА продолжает обсуждение условий по возможному трансферу, но при этом раздумывает над необходимостью этого перехода. На данный момент нет уверенности, что трансфер Сосы состоится», — добавил источник «Чемпионата».
Центральный защитник Хоакин Соса на данный момент играет на правах аренды в «Ливерпуле» из Уругвая. Арендное соглашение Сосы истекает 31 декабря 2022 года, он принадлежит уругвайскому «Насьоналу», в который летом перешёл форвард Луис Суарес.
Всего за карьеру Хоакин Соса провёл 50 официальных матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач, из них пять игр — в Кубке Либертадорес за уругвайский клуб «Рентистас».
- 3 августа 2022
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