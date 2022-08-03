Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: представитель «Барселоны» хотел подкупить чиновника УЕФА в 2020 году

Источник: представитель «Барселоны» хотел подкупить чиновника УЕФА в 2020 году
Комментарии

Представитель испанской «Барселоны» пытался подкупить чиновника УЕФА, чтобы организация начала расследование по поводу нарушений финансового фэйр-плей со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в феврале 2020 года. Об этом рассказывается в книге британского журналиста Саймона Купера.

По информации источника, во время ужина представитель каталонцев спросил у чиновника УЕФА: «Есть ли кто-то в департаменте финансового фэйр-плей, кому мы могли бы заплатить?»

Купер — автор таких книг, как «Футболономика», «Барселона»: Лионель Месси и создание — и разрушение — величайшего футбольного клуба», «Футбол и его враги», «Аякс», Голландия, война: Футбол в Европе во время Второй мировой войны».

В настоящее время является корреспондентом Financial Times.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022