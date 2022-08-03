Источник: представитель «Барселоны» хотел подкупить чиновника УЕФА в 2020 году

Представитель испанской «Барселоны» пытался подкупить чиновника УЕФА, чтобы организация начала расследование по поводу нарушений финансового фэйр-плей со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в феврале 2020 года. Об этом рассказывается в книге британского журналиста Саймона Купера.



По информации источника, во время ужина представитель каталонцев спросил у чиновника УЕФА: «Есть ли кто-то в департаменте финансового фэйр-плей, кому мы могли бы заплатить?»

Купер — автор таких книг, как «Футболономика», «Барселона»: Лионель Месси и создание — и разрушение — величайшего футбольного клуба», «Футбол и его враги», «Аякс», Голландия, война: Футбол в Европе во время Второй мировой войны».

В настоящее время является корреспондентом Financial Times.