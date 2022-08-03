Файзулин: конкуренты «Зенита»? Я их не вижу

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал свои ожидания от чемпионской гонки в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», — сказал Файзулин в интервью «РБ Спорт».



Файзулин завершил карьеру летом 2018 года. Сейчас является спортивным директором тольяттинского клуба «Акрон», выступающего в Первой лиге.



В «Зенит» Виктор перешёл зимой 2008 года из клуба «Спартак» Нальчик. За сине-бело-голубых провёл 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 28 голевых передач.

Файзулин выступал за сборную России на чемпионате мира — 2014 в Бразилии.

Напомним, после 3-го тура «Зенит» с семью очками лидирует в РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли последние четыре розыгрыша Премьер-Лиги.