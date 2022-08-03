Кутицкий: Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий ответил, правда ли что уругвайский защитник Гильермо Варела покинул команду, не попрощавшись с товарищами.

«Нет, почему, Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми. Почему эта история наделала столько шума? Наверное, потому что он не появился в команде в день игры с «Торпедо», никого не предупредив.

Пытались ли мы поддержать иностранцев? Конечно, мы им говорили, что здесь с ними всё будет в порядке, что их семьи в России в полной безопасности, что к ним относятся по-доброму. Но каждый решает для себя сам. Относимся с пониманием к тем, кто уезжает, желаем удачи», — приводит слова Кутицкого Metaratings.

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. В составе бело-голубых он провёл 49 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.