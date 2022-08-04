Антон Соснин: если меня возьмёт кто-то в РПЛ, то команду придётся сразу закрывать

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Антон Соснин, завершивший профессиональную карьеру летом 2021 года, высказался о возможном возвращении в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
«Не задумывался, чтобы возобновить профессиональную карьеру. Вернуться в РПЛ? Если меня кто-то в РПЛ возьмёт, то тогда команду придётся сразу закрывать, потому что я три года не играл (смеётся). Хотя, если бы было предложение приехать на просмотр, то, может быть, где-то внутри себя я и задумался. Но понимаю, что это надо возвращаться в футбольный ритм. Все думают, что футболисты бездельники: вышли на поле, отыграли 90 минут и всё. Но, чтобы выйти на это поле, до этого ещё надо 20 лет пахать как лошадь», — сказал Соснин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 4 августа 2022
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