«Боруссия Д» готова подписать форварда, которым год назад интересовался «Спартак»

Дортмундская «Боруссия» продолжает поиски нападающего на замену Себастьену Аллеру, который выбыл на несколько месяцев из-за опухоли яичка. Немецкая команда заинтересована в подписании 25-летнего форварда «Альмерии» Умара Садика, за которого готова заплатить € 30 млн с учётом бонусов — сумму, которую требует испанский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Нигерийский нападающий Садик перешёл в «Альмерию» в октябре 2020 года из «Партизана». Год назад сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Краснодара». Сообщалось, что Умар даже дал согласие на переход в краснодарский клуб.
В минувшем сезоне Садик в 36 матчах испанской Ла Лиги 2 забил 18 голов и отдал 12 результативных передач, сумев помочь своей команде получить повышение в Примеру.
- 4 августа 2022
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