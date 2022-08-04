Трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк» лично одобрил Пирло

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын раскрыл подробности согласования трансфера Магомеда Оздоева. По его словам, подписание 29-летнего россиянина лично одобрил главный тренер команды, легендарный итальянский футболист Андреа Пирло.

«Наш тренер — Андреа Пирло, — когда узнал о возможности подписания контракта с Оздоевым, сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Магомеда и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень. Так что Андреа уже знал Магомеда до прихода в наш клуб.

Мы все довольны тем, в какой форме находится Магомед. Мы понимаем, что какое-то время он находился без команды, в статусе свободного агента, но он поддерживал физические кондиции в должном состоянии. По моим оценкам, примерно дней через 10 он будет в оптимальной форме, потому что на тренировках Оздоев проявляет себя с самой лучшей стороны», — приводит слова Акына «РБ Спорт».

Напомним, Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Главным тренером клуба «Фатих Карагюмрюк» является бывший итальянский футболист Андреа Пирло.