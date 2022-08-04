Мостовой: Гасперини бракует Миранчука в «Аталанте». В «Торино» Лёша бы играл

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Согласен, что Гасперини бракует Миранчука. Другое дело, что, может быть, сейчас что-то у Гасперини щёлкнуло в голове и он будет больше доверять Миранчку. Возможно, с этим исходом он и хочет оставить его. Нужно посмотреть на состав, на его конкурентов по позиции.
Полгода назад Алексей хотел уйти в аренду, и не отпустили. Про «Торино» я говорил, что хороший вариант. Очень крепкая команда, и Лёша бы там больше времени получал, играл. К сожалению, такое очень часто бывает в футболе.
Если опять посадит, то потом можно сказать Гасперини: «А чего ты меня опять здесь держишь?» Думаю, если в этом сезоне Гасперини опять что-то провалит, то его попросят уже. Где-то были хорошие результаты, но потом смотришь — опять проваливается. Причём проваливается там, где не должны были. Поэтому кресло под Гасперини шатается уже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 августа 2022
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