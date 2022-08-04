Губерниев предложил назначить Зарему Салихову президентом «Спартака»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предложил назначить президентом «Спартака» Зарему Салихову – жену владельца московского клуба Леонида Федуна. Губерниев сравнил Салихову с известными женщинами-политиками – Ангелой Меркель и Маргарет Тэтчер.
«Я не знаю, почему вы смеётесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а «Спартаком»? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит с себя полномочия президента «Спартака». Вместо него руководителем клуба может быть назначен экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.
- 4 августа 2022
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