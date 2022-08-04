Агент: Вендел сам попросил продлить контракт с «Зенитом». Был интерес из Англии и Италии

Футбольный агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что футболист сам попросил продлить контракт с сине-бело-голубыми, несмотря на интерес со стороны итальянских, английских, португальских и бразильских клубов.
«Вендел очень счастлив в «Зените». Он, что называется, сидит в обнимку с фанатами. И ему нравится это! Нет причин для того, чтобы Вендел покинул клуб. Он сам решил продлить контракт, это было его просьба.
К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии. Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените». И он счастлив этому», — приводит слова Барбьери «Спорт-экспресс».
Напомним, по условиям нового соглашения футболист будет выступать за сине-бело-голубых до конца сезона-2026/2027.
- 4 августа 2022
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