Артета: у «Арсенала» достаточно энергии и амбиций, чтобы провести успешный сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона английской Премьер-лиги, который стартует в эту пятницу.



«Мы все полны энтузиазма. Наша предсезонная подготовка была хорошо организована, у нас были хорошие результаты, хорошая игра — но теперь всё движется к завтрашнему вечеру в совершенно другом контексте, к матчу с командой Премьер-лиги, и мы знаем, чего ожидать. У нас достаточно энергии и амбиций, чтобы провести успешный сезон, и мы должны показать это на поле завтра вечером», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».



Напомним, новый сезон АПЛ стартует гостевым матчем «Арсенала» с «Кристал Пэлас». Встреча состоится завтра, 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: