Каррагер: Роналду не нужен ни одному клубу Европы. Вряд ли «МЮ» сможет избавиться от него

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что португалец намерен покинуть стан «красных дьяволов» до начала нового сезона АПЛ.
«Я всегда считал, что возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» — странный трансфер. Я чувствовал, что такой момент, как сейчас, настанет, даже если раньше Криштиану ощутимо помогал команде. Он подписал двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон – я не мог в это поверить, ведь он никогда не был готов играть второстепенную роль. Но все мы понимаем, что на определённом этапе карьеры игрок становится не тем, что раньше.
Роналду – большой профессионал, поэтому его карьера продлилась дольше, чем у среднестатистического игрока. Но ему уже 37-38 лет, он уже не тот. Он по-прежнему отличный бомбардир, но он не тот, каким был раньше. Могу ошибаться, но ни один европейский клуб не заинтересован в нём. Не похоже, что «Манчестер Юнайтед» сможет избавиться от Криштиану, ведь он не нужен другим клубам. Думаю, Роналду не нужен и тен Хагу. Вряд ли он нужен и раздевалке «МЮ», — приводит слова Каррагера Metro со ссылкой на Sky Sports.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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