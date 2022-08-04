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Лондонский «Вест Хэм» подписал полузащитника «Бёрнли» Корне

Лондонский «Вест Хэм» подписал полузащитника «Бёрнли» Корне
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Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» завершил подписание полузащитника «Бёрнли» Максвелла Корне. Стоимость трансфера оценивается в € 21 млн, контракт игрока с клубом будет действовать до 2027 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

Ивуарийский полузащитник Корне станет вторым крупным подписанием «Вест Хэма» в этом сезоне. Ранее «молотки» оформили трансфер нападающего итальянского «Сассуоло» Джанлуки Скамакки за € 36 млн.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Максвелл Корне провёл 26 встреч. На его счету девять голов и одна голевая передача.

Напомним, что 1-й тур нового сезона АПЛ стартует завтра матчем «Кристал Пэласа» против «Арсенала». «Вест Хэм» свою первую игру проведет дома против действующего чемпиона «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 7 августа. Стартовый свисток арбитра в 18:30 мск.

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