Гвардиола — о вирусном снимке с Холандом: мы такие же люди, ходим в туалет и чистим зубы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на ситуацию с фотографией нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Снимок, на котором футболист делает покупки в одном из супермаркетов, стал вирусным и попал в крупную газету The Sun. Это вызвало бурную реакцию среди общественности, которой показалось странным, что «зарабатывающий миллионы Холанд ведёт себя как студент».

«Иногда люди удивляют меня. «О, Эрлинг Холанд ходит в супермаркет? Как же так?» Все ходят в супермаркет. И он не исключение. Он может пойти и в кино, в ресторан, в театр. Да, нас больше показывают по телевизору, но мы такие же люди, ходим в туалет и чистим зубы. Всё как у всех», — приводит слова Гвардиолы Dagbladet со ссылкой BBC.

В воскресенье, 7 августа, «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом» в рамках первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.