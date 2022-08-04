«Ювентус» согласовал личный контракт с вингером «Айнтрахта» Костичем

Туринский «Ювентус» согласовал личный контракт с сербским вингером «Айнтрахта» Филипом Костичем. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, итальянская команда предложила игроку зарплату около € 3 млн + бонусы.
Ранее Костича пытался подписать лондонский «Вест Хэм», однако 29-летний сербский футболист сделал выбор в пользу туринского клуба, в том числе из-за возможности выступления в Лиге чемпионов. По сведениям источников, «Ювентус» заплатит «Айнтрахту» за игрока сумму около € 13 млн, так как его контракт истекает в июне 2023 года.
В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Порт Transfermarkt оценивает игрока в € 24 млн.
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