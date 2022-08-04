Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» согласовал личный контракт с вингером «Айнтрахта» Костичем

«Ювентус» согласовал личный контракт с вингером «Айнтрахта» Костичем
Комментарии

Туринский «Ювентус» согласовал личный контракт с сербским вингером «Айнтрахта» Филипом Костичем. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, итальянская команда предложила игроку зарплату около € 3 млн + бонусы.

Ранее Костича пытался подписать лондонский «Вест Хэм», однако 29-летний сербский футболист сделал выбор в пользу туринского клуба, в том числе из-за возможности выступления в Лиге чемпионов. По сведениям источников, «Ювентус» заплатит «Айнтрахту» за игрока сумму около € 13 млн, так как его контракт истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Порт Transfermarkt оценивает игрока в € 24 млн.

Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше»

Новость по теме
«Аталанта» не хочет отдавать Миранчука в аренду. Клуб согласен только на продажу игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022