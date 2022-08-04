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«Аталанта» объявила о переходе Лукмана из «Лейпцига»

«Аталанта» объявила о переходе Лукмана из «Лейпцига»
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24-летний вингер сборной Нигерии Адемола Лукман перешёл в «Аталанту» из клуба «РБ Лейпциг», сообщает пресс-служба команды из Бергамо.

Два прошлых сезона футболист играл в аренде, в сезоне-2020/2021 — в лондонском «Фулхэме», а в сезоне-2021/2022 — в «Лестере». Также игрок выступал за английские «Эвертон» и «Чарльтон». В прошлом сезоне на счету Лукмана 42 матча, восемь мячей и пять голевых передач за «Лестер».

Лукман выступал за молодёжные сборные Англии, но на взрослом уровне выбрал Нигерию. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» заняла восьмое место и не попала ни в один из еврокубковых турниров. Новый чемпионат команда начнёт встречей с «Сампдорией».

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