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Булатов: «Зенит» сам себе соперник

Булатов: «Зенит» сам себе соперник
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Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов оценил перспективы «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что «Зенит» сам себе соперник. Если даст слабину, то соперники могут этим воспользоваться. Если в каждой игре будет играть по максимуму, то конкурентов у «Зенита» нет. Состав у команды сбалансированный, без слабых мест, легионеры делают разницы», — сказал Булатов в интервью Metaratings.

Напомним, что «Зенит» в данный момент лидирует в турнирной таблице с семью очками. У него равенство по набранным очкам с московскими ЦСКА и «Спартаком», но санкт-петербургский клуб опережает преследователей по разнице забитых и пропущенных мячей.

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