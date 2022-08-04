Булатов: «Зенит» сам себе соперник

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов оценил перспективы «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской Премьер-лиги.



«Можно сказать, что «Зенит» сам себе соперник. Если даст слабину, то соперники могут этим воспользоваться. Если в каждой игре будет играть по максимуму, то конкурентов у «Зенита» нет. Состав у команды сбалансированный, без слабых мест, легионеры делают разницы», — сказал Булатов в интервью Metaratings.



Напомним, что «Зенит» в данный момент лидирует в турнирной таблице с семью очками. У него равенство по набранным очкам с московскими ЦСКА и «Спартаком», но санкт-петербургский клуб опережает преследователей по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Зенит» сокрушил «Локомотив» со счётом 5:0. Главные новости дня