Булатов о «Спартаке»: после трёх матчей рано делать выводы

Бывший тренер «Спартака-2» Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.



«Глобальные выводы делать рано. В трёх турах «Спартак» играл не с самыми сильными соперниками, не с прямыми конкурентами за призовые места. С осторожностью можно сказать, что Абаскаль не испортил картину, хуже не стало. Команда старается играть в атаку, физическое состояние игроков пока что неплохое. За два последних матча было забито восемь мячей, проснулся Промес. Но ещё раз повторюсь, после трёх матчей рано делать выводы.



«Оренбург» не та команда, которая может дать представление о реальной силе соперника. «Оренбург» дал «Спартаку» много пространства, «красно-белые» играли в удобной для себя манере. Хорошая атакующая линия – Промес, Мозес, Соболев, задаёт тон игре.



Матч с «Краснодаром» был равным до удаления Черникова. Оно раскрыло игру и стало определяющим. Поэтому глобальные выводы делать тяжело. Обязательную программу «Спартак» выполняет – выигрывает у тех команд, которые должен выигрывать. С «Ахматом» была ничья – это средний результат, не более.



При этом команда не сбалансирована: провисает опорная зона, замену Жиго пока не нашли. Нападение сейчас выглядит лучше, чем оборона», — сказал Булатов в интервью Metaratings.

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