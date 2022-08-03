Александр Мостовой рассказал, кто из игроков «Спартака» мог бы заиграть в Европе
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил перспективы игроков московского «Спартака» в Европе.
«Кто мог бы заиграть в Европе из «Спартака»? Все иностранцы. Другое дело, что Промес туда ездил уже. Вернулся туда, где попроще. Вряд ли он туда поедет снова.
Мозес спокойно играл бы в любой средней команде любого чемпионата. Так же и остальные иностранцы. Поэтому они и в нашем чемпионате считаются лучшими. Промес уже давно у нас. Николсон и Мартинс в нашем чемпионате будут на лидирующих позициях», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После трёх туров Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе, на счету клуба две победы и одна ничья.
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