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Каррера: главная проблема Кокорина — в менталитете

Каррера: главная проблема Кокорина — в менталитете
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин является нереализованным талантом.

«Слова Фабио Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним согласен. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. А не реализовался он, на мой взгляд, потому, что слишком быстро перестал развиваться. Главная проблема Кокорина — в менталитете. Он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Фиорентина» не взяла 31-летнего российского форварда в предсезонное турне и может оставить его вне заявки на сезон.

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Источник: Кокорина могут не включить в заявку «Фиорентины» на сезон
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