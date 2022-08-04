Каррера: главная проблема Кокорина — в менталитете

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин является нереализованным талантом.

«Слова Фабио Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним согласен. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. А не реализовался он, на мой взгляд, потому, что слишком быстро перестал развиваться. Главная проблема Кокорина — в менталитете. Он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Фиорентина» не взяла 31-летнего российского форварда в предсезонное турне и может оставить его вне заявки на сезон.