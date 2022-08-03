Источник: Кокорина могут не включить в заявку «Фиорентины» на сезон

31-летний российский нападающий Александр Кокорин может не попасть в заявку итальянской «Фиорентины» на новый сезон Серии А.
«Невозможно представить, чтобы Кокорин остался в команде на этот сезон. Велика вероятность, что, даже если он не уйдёт, «Фиорентина» просто не включит его в заявку», — приводит «РБ Спорт» информацию от итальянского источника.
Также сообщается, что переговоры «Фиорентины» и Кокорина о расторжении контракта с Александром ни к чему не привели. До истечения соглашения летом 2024 года нападающий должен получить по нему ещё € 3,6 млн, во Флоренции такую сумму платить не готовы. Ни один клуб Серии А не делал запроса о переходе Кокорина, хотя «фиалки» готовы отпустить форварда бесплатно.
Напомним, Кокорин перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака» за € 4,5 млн в январе 2021 года. «Фиалки» не взяли российского форварда в предсезонное турне.
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