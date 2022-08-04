Невилл: неприятно наблюдать, как Роналду ведёт себя в раздевалке

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл заявил, что ему неприятно наблюдать за поведением форварда «МЮ» Криштиану Роналду в раздевалке команды.



«Достижения Роналду в футболе превзошли всё, о чём можно было мечтать. Он войдёт в историю как один из лучших игроков всех времён и всегда им будет. То, что происходит этим летом в «Манчестер Юнайтед», забудется через 20 лет. Но мне, бывшему капитану «МЮ», неприятно наблюдать за тем, как звёздный игрок ведёт себя в раздевалке.



За последние несколько лет у нас уже было такое с агентом Погба — не обязательно с самим Полем, он не всегда был виноват, поэтому я говорю о его агенте — он всегда вёл эти игры с клубом. Нельзя допустить такого, чтобы в клубе всем заправлял звёздный игрок. Этого не должно происходить.

Когда сэр Алекс Фергюсон в прошлом избавлялся от игроков, он делал это потому, что от этих игроков нужно было избавляться. Я знаю, что болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду остался. Но если он хочет уйти, «МЮ», на мой взгляд, должен способствовать этому», — приводит слова Невила Sport Bible.