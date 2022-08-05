Голы Мораты и Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Кадис» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором принимали участие мадридский «Атлетико» и «Кадис». Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Мирандилья» (Кадис, Испания) и завершилась победой «матрасников» со счётом 4:1.
Счёт на 13-й минуте с передачи Антуана Гризманна открыл форвард гостей Альваро Мората. В концовке первого тайма Сауль удвоил преимущество. Через минуту после перерыва Даниэль Васс довёл счёт до разгромного. А на 51-й минуте Гризманн отметился ещё одним результативным действием, отправив в сетку ворот «Кадиса» четвёртый мяч. Хозяева за пару минут до окончания встречи сумели отыграть один мяч благодаря усилиям Альваро Хименеса.
На матче работала бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Мунуэра Монтера.
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