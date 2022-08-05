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Голы Мораты и Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Кадис» в товарищеском матче

Голы Мораты и Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Кадис» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором принимали участие мадридский «Атлетико» и «Кадис». Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Мирандилья» (Кадис, Испания) и завершилась победой «матрасников» со счётом 4:1.

Счёт на 13-й минуте с передачи Антуана Гризманна открыл форвард гостей Альваро Мората. В концовке первого тайма Сауль удвоил преимущество. Через минуту после перерыва Даниэль Васс довёл счёт до разгромного. А на 51-й минуте Гризманн отметился ещё одним результативным действием, отправив в сетку ворот «Кадиса» четвёртый мяч. Хозяева за пару минут до окончания встречи сумели отыграть один мяч благодаря усилиям Альваро Хименеса.

На матче работала бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Мунуэра Монтера.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Кадис
Кадис, Испания
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Мората – 13'   0:2 Сауль – 45'   0:3 Васс – 46'   0:4 Гризманн – 51'   1:4 Хименес – 87'
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