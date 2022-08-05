Сарри назвал основные различия между собой и Моуринью

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о наставнике «Ромы» Жозе Моуринью.

«Мне нравится Моуринью. Различия зависят в основном от отправной точки, от нашего разного происхождения. Я вырос среди любителей, людей другого уровня. Чтобы победить, мне нужно было придумать хорошие решения, чтобы компенсировать ограниченность в игроках, находящихся в моем распоряжении. Моуринью начинал в «Барселоне» и много инвестировал в качество игроков. Между работой в «Стие» и «Барселоне» огромная разница», — приводит слова Сарри Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сарри возглавляет «Лацио» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее специалист также возглавлял «Ювентус», «Челси» и «Наполи».