Садио Мане возглавляет рейтинг зарплат в «Баварии»
Поделиться
30-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане является самым высокооплачиваемым игроком мюнхенской «Баварии». Его зарплата составляет € 22 млн в год, сообщает Bild.
По данным источника, далее следуют вратарь Мануэль Нойер (до € 21 млн) и нападающий Томас Мюллер (€ 20,5 млн). Почти на одном уровне с ними находятся полузащитники Лерой Зане (€ 20 млн), Кингсли Коман (€ 20 млн) и Серж Гнабри (€ 19 млн). Йозуа Киммих (€ 19,5 млн) вёл переговоры о новом контракте сам, благодаря чему он сэкономил на комиссии для консультанта, которая обычно составляет от 10 до 20% годовой зарплаты игрока.
Защитник Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из туринского «Ювентуса», пошёл на понижение зарплаты. В «Баварии» он зарабатывает € 16 млн в год.
Комментарии
- 5 августа 2022
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
10:47
-
10:37
-
10:33
-
10:13
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:33
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
08:35
-
08:31
-
08:06
-
08:05
-
07:48
-
07:35
-
07:25
-
07:01
-
06:07
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:39
-
05:01
-
04:49
-
04:43
-
04:21
-
03:49
-
03:30
-
02:54
Партнерский контент