Садио Мане возглавляет рейтинг зарплат в «Баварии»

30-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане является самым высокооплачиваемым игроком мюнхенской «Баварии». Его зарплата составляет € 22 млн в год, сообщает Bild.

По данным источника, далее следуют вратарь Мануэль Нойер (до € 21 млн) и нападающий Томас Мюллер (€ 20,5 млн). Почти на одном уровне с ними находятся полузащитники Лерой Зане (€ 20 млн), Кингсли Коман (€ 20 млн) и Серж Гнабри (€ 19 млн). Йозуа Киммих (€ 19,5 млн) вёл переговоры о новом контракте сам, благодаря чему он сэкономил на комиссии для консультанта, которая обычно составляет от 10 до 20% годовой зарплаты игрока.

Защитник Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из туринского «Ювентуса», пошёл на понижение зарплаты. В «Баварии» он зарабатывает € 16 млн в год.