«Кристал Пэлас» — «Арсенал», «Айнтрахт» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть 5 августа

Лето вступает в завершающую фазу! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока ещё разогреваются. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 5 августа.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.
На что ставить в футболе 5 августа
Дождались! Европейские футбольные чемпионаты стартуют. В АПЛ сезон откроют «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Первая игра — и сразу лондонское дерби! Которое обещает быть бодрым. «Канониры» неплохо укрепились в межсезонье, первая проверка – крепким середняком.
В Германии «Бавария» на выезде сыграет с победителем Лиги Европы – «Айнтрахтом». Мюнхенцы привыкают играть без Роберта Левандовского. Кажется, получается неплохо – победа в Суперкубке над «Лейпцигом» (5:3) была очень яркой.
Почему «Бавария» разочарует в матче с «Айнтрахтом».
Наконец, во Франции «Лион» примет «Аяччо». После провального прошлого сезона «ткачи» хотят вернуться на самые высокие места. Александр Ляказетт и Корентин Толиссо готовы вести «Лион» в бой. Первый матч – с новичком Лиги 1 с Корсики.
На что ставить в хоккее 5 августа
Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. Сегодня «Торпедо» сыграет контрольный матч с «Трактором», московское «Динамо» — с «Амуром», а «Северсталь» встретится с «Витязем».
На что ещё ставить 5 августа
Продолжается американская теннисная серия: у мужчин турниры в Вашингтоне и Лос-Кабосе, женщины на этой неделе базируются в том же Вашингтоне и Сан-Хосе. Анна Калинская сегодня встретится с Кайей Канепи из Эстонии.
Британский агент признался, что обсуждал переход Баринова с клубами АПЛ.
Российская футболистка Карпова призвала отпустить Грайнер из тюрьмы.
Карпин резко ответил журналисту на вопрос о Мостовом.
Новичок «Локомотива» Раконьяц: черногорцы считают Россию сверхдержавой.
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