«РБ Лейпциг» намерен обновить контракт с Гвардиолом на фоне интереса от клубов АПЛ

«РБ Лейпциг» хочет подписать новый контракт с 20-летним защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом на улучшенных условиях. Причина такого желания кроется в нарастающем интересе со стороны английских «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает Bild.

По информации источника, «Лейпциг» готов предложить Гвардиолу обновлённую версию контракта – он всё так же будет длиться до конца сезона-2025/2026, но зарплата футболиста увеличится с € 2 млн в год до € 7 млн в год.

Сообщается, что у клуба хорошие шансы сохранить игрока таким путём, так как хорват чувствует себя комфортно в «Лейпциге» и ценит уважение со стороны руководства.

Ранее издание сообщило, что «Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» в € 80 млн.