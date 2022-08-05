Состоялась презентация Роберта Левандовского в качестве игрока «Барселоны»

33-летний нападающий сборной Польши Роберт Левандовски был официально представлен в качестве игрока «Барселоны».

Форвард будет выступать за каталонцев под 9-м номером, под которым в прошлом сезоне выступал нападающий Мемфис Депай, ещё не покинувший клуб. На презентации новичка «Барселоны» было более 57 тысяч зрителей.

Фото: «Барселона»

Отметим, что Левандовски, как и другие футболисты, присоединившиеся к команде летом — Жюль Кунде, Рафинья, Франк Кессье, Андреас Кристенсен, — ещё не был официально зарегистрирован из-за проблем каталонцев с финансированием.

Напомним, форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн.

Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барселона» проведёт 13 августа с «Райо Вальекано».