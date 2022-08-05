Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в «Шальке»

25-летний нападающий сборной Швеции и бывший футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал подписание контракта с «Шальке-04». Футболист подписал с немецким клубом трёхлетний контракт на правах свободного агента.

«Я очень рад, что эта сделка состоялась. Я следил за впечатляющим прогрессом «Шальке-04» со стороны. Теперь с нетерпением жду возможности стать частью команды и сыграть свою роль в успешном сезоне», — приводит слова Ларссона официальный сайт «Шальке».

Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.