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Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в «Шальке»

Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в «Шальке»
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25-летний нападающий сборной Швеции и бывший футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал подписание контракта с «Шальке-04». Футболист подписал с немецким клубом трёхлетний контракт на правах свободного агента.

«Я очень рад, что эта сделка состоялась. Я следил за впечатляющим прогрессом «Шальке-04» со стороны. Теперь с нетерпением жду возможности стать частью команды и сыграть свою роль в успешном сезоне», — приводит слова Ларссона официальный сайт «Шальке».

Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.

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