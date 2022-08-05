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Мбаппе пропустит матч первого тура Лиги 1 из-за повреждения

Мбаппе пропустит матч первого тура Лиги 1 из-за повреждения
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит матч первого тура Лиги 1 с «Клермоном» из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Об этом сообщает L'Équipe со ссылкой на парижский клуб. Форвард останется на тренировочной базе. В течение 72 часов станет известен более точный характер травмы.

Отметим, что лучший бомбардир прошлого сезона ещё не принимал участия в официальных матчах «ПСЖ» в этом сезоне. Он пропустил встречу с «Нантом» за Суперкубок Франции (4:0) из-за перебора жёлтых карточек.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 45 матчей за действующих чемпионов Лиги 1 во всех соревнованиях, забил 38 мячей и сделал 26 голевых передач. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Матч «Клермон» — «ПСЖ» в рамках первого тура Лиги 1 начнётся 6 августа в 22:00 мск.

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